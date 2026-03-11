Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов Херсонщины: 2 человека погибли, еще 12 получили ранения. ВИДЕО

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Садовое, Антоновка, Зеленовка, Берислав, Урожайное, Белозерка, Качкаровка, Новорайск, Софиевка, Широкая Балка, Дарьевка, Музыковка, Нововоскресенское, Трифоновка, Осокоровка, Дудчаны, Новокаиры, Гавриловка, Кизомыс, Велетенское, Надднепрянское, Молодежное, Приднепровское, Бургунка, Веселое, Веровка, Днепровское, Змиевка, Зоровка, Золотая Балка, Ивановка, Львово, Никольское, Николаевка, Михайловка, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Тягинка, Казацкое, Ромашково, Янтарное, Разлив, Томина Балка, Станислав и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 13 частных домов. Также оккупанты испортили магазин, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 12 получили ранения, среди них - 1 ребенок.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 7 человек.

Обстрел Херсона

Позже стало известно, что в больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая в результате российского обстрела Днепровского района Херсона 9 марта. В течение нескольких дней медики отчаянно боролись за жизнь 91-летней херсонки. Однако ранения оказались смертельными.

Прокудин также показал, как выглядит один из жилых кварталов в Корабельном районе Херсона, который вчера вечером обстреляла российская армия.

В результате "прилетов" повреждено около пятидесяти частных домов. В домах выбиты окна, повреждены фасады, заборы и крыши.

Во дворе собственного дома тяжелые ранения получила пожилая женщина. Сейчас она находится в больнице — наши медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Сотрудники Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы уже работают на месте ударов. Специалисты помогают херсонцам ликвидировать последствия обстрела.

Читайте: Бойцы ССО, притворившись русскими, без единого выстрела взяли в плен четырех оккупантов. ВИДЕО