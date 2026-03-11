Окупанти обстріляли 46 населених пунктів Херсонщини: 2 людини загинули, ще 12 - дістали поранення. ВIДЕО

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Садове, Антонівка, Зеленівка, Берислав, Урожайне, Білозерка, Качкарівка, Новорайськ, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Музиківка, Нововоскресенське, Трифонівка, Осокорівка, Дудчани, Новокаїри, Гаврилівка, Кізомис, Велетенське, Наддніпрянське, Молодіжне, Придніпровське, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дніпровське, Зміївка, Зорівка, Золота Балка, Іванівка, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Тягинка, Козацьке, Ромашкове, Янтарне, Розлив, Томина Балка, Станіслав та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.

Обстріл Херсона

Пізніше стало відомо, що у лікарні померла літня жінка, яка постраждала через російський обстріл Дніпровського району Херсона 9 березня. Впродовж кількох днів медики відчайдушно боролися за життя 91-річної херсонки. Однак поранення виявилися смертельними.

Прокудін також показав як виглядає один із житлових кварталів у Корабельному районі Херсона, який учора ввечері обстріляла російська армія.

Внаслідок "прильотів" пошкоджено з півдесятка приватних будинків. В оселях вибито шибки, понівечено фасади, огорожі та покрівлі.

На подвір’ї власного будинку тяжкі поранення дістала літня жінка. Нині вона перебуває у лікарні — наші медики надають їй всю необхідну допомогу.

Співробітники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби вже працюють на місці ударів. Фахівці допомагають херсонцям ліквідовувати наслідки обстрілу.

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