Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів 4 людини загинули, 23 - поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 11 березня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено комунальний заклад, у Райгородку — інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську 4 людини загинули і 21 поранена, пошкоджено 12 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 20 автівок. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено ангар та інфраструктуру. У Краматорську поранено людину, пошкоджено десятки багатоповерхівок, 2 заклади освіти, заклад культури, крамниці та торговельні центри. У Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено вантажівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 436 людей, у тому числі 48 дітей.







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