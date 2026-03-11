Дрони атакували Семенівку на Чернігівщині - пошкоджено будинки, магазин і пилораму, є поранені. ФОТОрепортаж

Від самого ранку місто Семенівка на Чернігівщині перебуває під атакою ворожих ударних дронів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За інформацією ОВА, російські військові застосовують ударні безпілотники типу "молнія". Один із дронів влучив біля п’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок цього пошкоджено фасад будівлі та вибито вікна у квартирах.

Ще однією ціллю став продуктовий магазин. Внаслідок атаки пошкоджено саме приміщення та цивільний автомобіль.

Читайте також: Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів 4 людини загинули, 23 - поранені. ФОТОрепортаж

Також зафіксовано влучання на території пилорами. Після удару загорівся виробничий цех.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих місцевих жителів. Серед них троє жінок віком 48, 50 та 73 років, а також 53-річний чоловік.

Медики надають усім пораненим необхідну допомогу. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли 46 населених пунктів Херсонщини: 2 людини загинули, ще 12 - дістали поранення. ВIДЕО









