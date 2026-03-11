Дрони атакували Семенівку на Чернігівщині - пошкоджено будинки, магазин і пилораму, є поранені. ФОТОрепортаж
Від самого ранку місто Семенівка на Чернігівщині перебуває під атакою ворожих ударних дронів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація.
За інформацією ОВА, російські військові застосовують ударні безпілотники типу "молнія". Один із дронів влучив біля п’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок цього пошкоджено фасад будівлі та вибито вікна у квартирах.
Ще однією ціллю став продуктовий магазин. Внаслідок атаки пошкоджено саме приміщення та цивільний автомобіль.
Також зафіксовано влучання на території пилорами. Після удару загорівся виробничий цех.
Попередньо відомо про чотирьох постраждалих місцевих жителів. Серед них троє жінок віком 48, 50 та 73 років, а також 53-річний чоловік.
Медики надають усім пораненим необхідну допомогу. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
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