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Новини Обстріли Чернігівщини Обстріли Дніпропетровщини
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За 10 км від Нікополя росіяни тренуються запускати дрони, атакуючи цивільних,- Клименко

Клименко повідомив, що росіяни тренуються запускати дрони по мешканцях Нікополя

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що за 10 кілометрів від від Нікополя Дніпропетровської області проходить базова загальновійськова підготовка (БЗВП) російських військових, де вони запускають дрони, атакуючи цивільних.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожа точка пуску БпЛА

"Постійні обстріли Нікополя на Дніпропетровщині. Там взагалі менше 10 км від точки старту БпЛА. Є інформація, що там росіяни також тренуються на БЗВП запускати дрони. По мирному населенню. Окремо б’ють БПЛА, окремо – артилерія",- розповів міністр.

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Обстріли прикордоння

Також міністр розповів, що вкрай складною є ситуація з обстрілами в Семенівці Чернігівської області.

"Найпівнічніший районний центр України. Росіяни знищують все, що в зоні 20 кілометрів. Прикордонні населені пункти майже всі повністю розбиті. Всі адмінбудівлі. Щоб не могли стабільно працювати органи влади",- сказав очільник МВС.

Крім того, Клименко розповів,що за минулі вихідні було втрачено сім одиниць транспорту ДСНС під час повторних ударів ворога. 

"Вони інфраструктуру нищать, б’ють по тим, хто приїжджає допомагати людям",- додав Клименко.

Дивіться також: Дрони атакували Семенівку на Чернігівщині - пошкоджено будинки, магазин і пилораму, є поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

атака (1650) Нікополь (1567) дрони (8459) Дніпропетровська область (5140) Нікопольський район (802)
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Топ коментарі
+11
Ну так мобілізує поліцаїв і відправ туди.
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11.03.2026 20:49 Відповісти
+6
Де 8 міліонів дронів ? Де снаряди? Де ракети ?
чим відганяти цапів від Нікополя, від Херсона ? Чекаєте поки артилерія буде діставати до Харкова і Запоріжжя ??
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11.03.2026 20:57 Відповісти
+3
Це просто констатація, в чи буде спроба допомогти Нікополю?
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11.03.2026 21:34 Відповісти
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Ну так мобілізує поліцаїв і відправ туди.
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11.03.2026 20:49 Відповісти
💊
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11.03.2026 21:18 Відповісти
Де 8 міліонів дронів ? Де снаряди? Де ракети ?
чим відганяти цапів від Нікополя, від Херсона ? Чекаєте поки артилерія буде діставати до Харкова і Запоріжжя ??
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11.03.2026 20:57 Відповісти
Зеленський, де Фламінги?
3000 штук щомісяця!
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11.03.2026 21:01 Відповісти
Якщо моя пам'ять мені не зраджує, то НГУ підпорядковуються МВС (під час воєнного стану - Верховному).
Особисто знайомий з хлопцями, що воюють в цих структурах. Респект і уважуха їм!

А тепер питання: міністр, до підпорядкування якого входять підрозділи, які (в тому числі) мають свої підрозділи спеціальних операцій, просто озвучує непідтверджений факт ("є інформація, що..."), а не тишком-нишком ділиться даними з ГШ чи віддає наказ (так, це велика відповідальність) своїм підлеглим на знищення цієї "точки старту"?
"Зупиніть Землю - я зійду" (с)
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11.03.2026 21:01 Відповісти
Це просто констатація, в чи буде спроба допомогти Нікополю?
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11.03.2026 21:34 Відповісти
а до чого тренуються не навчені воювати поліцаї кліменки?
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11.03.2026 21:49 Відповісти
Ну так хто заважає вам в*бати по кацапах?! Якщо вам відомо їх місце розташування, то дайте у відповідь
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11.03.2026 23:41 Відповісти
Так а з нашого боку хай тренуються теж - по кацапах
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11.03.2026 23:49 Відповісти
 
 