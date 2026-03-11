За 10 км від Нікополя росіяни тренуються запускати дрони, атакуючи цивільних,- Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що за 10 кілометрів від від Нікополя Дніпропетровської області проходить базова загальновійськова підготовка (БЗВП) російських військових, де вони запускають дрони, атакуючи цивільних.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожа точка пуску БпЛА

"Постійні обстріли Нікополя на Дніпропетровщині. Там взагалі менше 10 км від точки старту БпЛА. Є інформація, що там росіяни також тренуються на БЗВП запускати дрони. По мирному населенню. Окремо б’ють БПЛА, окремо – артилерія",- розповів міністр.

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Обстріли прикордоння

Також міністр розповів, що вкрай складною є ситуація з обстрілами в Семенівці Чернігівської області.

"Найпівнічніший районний центр України. Росіяни знищують все, що в зоні 20 кілометрів. Прикордонні населені пункти майже всі повністю розбиті. Всі адмінбудівлі. Щоб не могли стабільно працювати органи влади",- сказав очільник МВС.

Крім того, Клименко розповів,що за минулі вихідні було втрачено сім одиниць транспорту ДСНС під час повторних ударів ворога.

"Вони інфраструктуру нищать, б’ють по тим, хто приїжджає допомагати людям",- додав Клименко.

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