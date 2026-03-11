Более 50 раз россияне нанесли удары по Днепропетровщине: один человек погиб и один ранен

В течение дня 11 марта российские войска более полусотни раз атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области с применением беспилотников и артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа

Никопольский район

В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской, Томаковской и Мировской громадам.

Повреждены три многоэтажки, частный дом, предприятия, админздания, больница, инфраструктура, автомобили, экскаватор и сельскохозяйственная техника.



"К сожалению, погибла 81-летняя женщина. Ранен 43-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

Синельниковский район

В Синельниковском районе под ударом оказались Шахтерская и Петропавловская громады. Горел дом.

Криворожский район

На Криворожье россияне нанесли удары по Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждены инфраструктура и автомобиль.

