Понад 50 разів росіяни вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула й одну поранено
Упродовж дня 11 березня російські війська понад пів сотні разів атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, із застосуванням безпілотників та артилерії.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Томаківській та Мирівській громадах.
Пошкоджені три багатоповерхівки, приватний будинок, підприємства, адмінбудівлі, лікарня, інфраструктура, автівки, екскаватор та сільськогосподарська техніка.
"На жаль, загинула 81-річна жінка. Поранений 43-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.
Синельниківський район
На Синельниківщині під ударом були Шахтарська та Петропавлівська громади. Горіла оселя.
Криворізький район
На Криворіжжі росіяни завдали ударів по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечені інфраструктура та автівка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль