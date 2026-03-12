Враг атаковал три района Днепропетровщины: четверо раненых, один из них - в тяжелом состоянии
В течение дня 12 марта враг более 50 раз атаковал Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены частные дома, предприятие и АЗС.
Вследствие российских обстрелов ранены женщина 78 лет и 18-летний парень. Будут лечиться амбулаторно.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Покровской и Межевской громадам. Возникли пожары, которые уже потушены.
Пострадали мужчины 58 и 60 лет. Оба в больнице. Один из них в тяжелом состоянии.
Криворожский район
В Грушевской громаде на Криворожье из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура.
Де ті перехоплювачі,де ті гелікоптери,хоч би хтось стрельнув,так і вибухнув десь по цілі.