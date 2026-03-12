РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8429 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
246 1

Враг атаковал три района Днепропетровщины: четверо раненых, один из них - в тяжелом состоянии

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня 12 марта враг более 50 раз атаковал Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены частные дома, предприятие и АЗС.

Вследствие российских обстрелов ранены женщина 78 лет и 18-летний парень. Будут лечиться амбулаторно.

Смотрите также: РФ атаковала Никопольский и Синельниковский районы: двое раненых. ФОТОрепортаж

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Покровской и Межевской громадам. Возникли пожары, которые уже потушены.

Пострадали мужчины 58 и 60 лет. Оба в больнице. Один из них в тяжелом состоянии.

Читайте: В 10 км от Никополя россияне тренируются запускать дроны, атакуя гражданских, - Клименко

Криворожский район

В Грушевской громаде на Криворожье из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура.

Автор: 

обстрел (15262) Никополь (972) Днепропетровская область (1532) Криворожский район (280) Никопольский район (636) Синельниковский район (458)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сьогодні серед біла дня летить на Дніпропетровщині шахед.
Де ті перехоплювачі,де ті гелікоптери,хоч би хтось стрельнув,так і вибухнув десь по цілі.
показать весь комментарий
12.03.2026 20:12 Ответить
 
 