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РФ атакувала балістикою та 126 БпЛА: ППО знешкодила 117 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 13 березня війська РФ випустили по Україні балістику та 126 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, було зафіксовано пуск балістичної ракети Іскандер-М із Ростовської області РФ, а також 126 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та фн. із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Атака триває, декілька ворожих БпЛА перебувають у повітряному просторі України.
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