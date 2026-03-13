Доба на Запоріжжі: троє поранених, майже 900 ударів по населених пунктах

Внаслідок масованих атак Росія по Запорізькій області поранення дістали троє людей. За добу зафіксовано 899 ударів по 44 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Масовані атаки дронами

679 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новомиколаївку, Кушугум, Біленьке, Червонодніпровку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Чарівне, Святопетрівку, Святоукраїнку, Зелене, Оленокостянтинівку, Добропілля, Нове Запоріжжя.

Авіаудари по 14 населених пунктах

За даними влади, окупанти здійснили 18 авіаударів по таких населених пунктах:

Комишуваха

Веселянка

Таврійське

Новоукраїнка

Любицьке

Світла Долина

Різдвянка

Копані

Гуляйпільське

Рівне

Новоселівка

Воздвижівка

Чарівне

Долинка

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Окрім того, зафіксовано 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по населених пунктах: Лук’янівське, Новопавлівка, Гуляйпільське, Гірке, Верхня Терса, Воздвижівка та Тернувате.

Ще 194 артилерійські удари прийшлися по низці прифронтових населених пунктів області.

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