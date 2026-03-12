Після удару РФ у Запоріжжі заживили всіх споживачів електрики
У Запоріжжі відновлено електропостачання всім абонентам після ліквідації наслідків ворожої атаки.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі абоненти заживлені. Дякую фахівцям, які оперативно долучилися до ліквідації наслідків ворожої атаки", - написав він у Телеграм-каналі ввечері у четвер.
Як повідомлялося, у Запоріжжі після ворожого удару без електропостачання залишилося 15 958 побутових абонентів та 38 юридичних споживачів, без теплопостачання залишалось 25 473 абоненти.
Що передувало?
У четвер, 12 березня, Росія двічі атакувала Запоріжжя.
У результаті обстрілу поранення отримали двоє патрульних поліцейських. Правоохоронців госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як стабільний. Лікарі надають їм необхідну допомогу.
Також пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до масштабних перебоїв із комунальними послугами у місті.
Атака на Україну
- Увечері 12 березня Росія продовжує атаки на Україну. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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