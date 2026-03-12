После удара РФ в Запорожье запитали всех потребителей электричества

В Запорожье восстановлено электроснабжение всех абонентов после ликвидации последствий вражеской атаки.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Все абоненты подключены. Благодарю специалистов, которые оперативно присоединились к ликвидации последствий вражеской атаки", - написал он в телеграм-канале вечером в четверг.

Как сообщалось, в Запорожье после вражеского удара без электроснабжения остались 15 958 бытовых абонентов и 38 юридических потребителей, без теплоснабжения остались 25 473 абонента.

Что предшествовало?

В четверг, 12 марта, Россия дважды атаковала Запорожье.

Вследствие обстрела ранения получили двое патрульных полицейских. Правоохранителей госпитализировали, их состояние медики оценивают как стабильное. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Также повреждена энергетическая инфраструктура, что привело к масштабным перебоям с коммунальными услугами в городе.

Атака на Украину

Вечером 12 марта Россия продолжает атаки на Украину. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

