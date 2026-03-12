РУС
После удара РФ в Запорожье запитали всех потребителей электричества

В Запорожье восстановили энергоснабжение

В Запорожье восстановлено электроснабжение всех абонентов после ликвидации последствий вражеской атаки.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Все абоненты подключены. Благодарю специалистов, которые оперативно присоединились к ликвидации последствий вражеской атаки", - написал он в телеграм-канале вечером в четверг.

Как сообщалось, в Запорожье после вражеского удара без электроснабжения остались 15 958 бытовых абонентов и 38 юридических потребителей, без теплоснабжения остались 25 473 абонента.

Читайте также: Сутки в Запорожье: враг нанес 780 ударов, 15 раненых, сотни повреждений. ФОТО

Что предшествовало? 

В четверг, 12 марта, Россия дважды атаковала Запорожье

Вследствие обстрела ранения получили двое патрульных полицейских. Правоохранителей госпитализировали, их состояние медики оценивают как стабильное. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Также повреждена энергетическая инфраструктура, что привело к масштабным перебоям с коммунальными услугами в городе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали дроном управление полиции в Шостке: более 40 правоохранителей ранены (обновлено)

Атака на Украину

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте также: Первые "шахиды" по Украине запускали операторы из Ирана, которые обучали россиян в "реальной войне", - Зеленский

Керівники Запоріжської влади і власники облЕнерго, разом з папєрєдніками з 2014 року, а тим більше з 2019 року, бачуть наслідки свого потужного саботування вимог законодавств!!!
Генпрокурору з усим офісом, є можливість показати Українцям показати приклад та прийняти прості рішення!! Усе на долоні!!!
13.03.2026 00:06 Ответить
 
 