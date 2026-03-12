Сутки в Запорожской области: враг нанес 780 ударов, 15 раненых, сотни повреждений. ФОТО

В течение суток российские войска атаковали 42 населенных пункта Запорожской области: 29 авиаударов, 449 БПЛА, 297 артударов и 5 обстрелов РСЗО. Повреждено 75 частных домов и 12 многоэтажек, 15 человек ранено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

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Удар по Запорожью и району

Днем 11 марта российские захватчики нанесли удары КАБами по Запорожью и району.

По состоянию на утро 12 марта известно, что 15 человек получили ранения в результате вражеской атаки.

Также 75 частных домов и 12 многоэтажек в Шевченковском и Космическом районах областного центра подверглись повреждениям.





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Обстрелы в течение суток

Всего в течение суток оккупанты нанесли 780 ударов по 42 населенным пунктам Запорожской области:

Войска РФ нанесли 29 авиационных ударов по Запорожью, Малокатериновке, Кушугуму, Балабино, Заливному, Широкому, Лесному, Любицкому, Розумовке, Таврическом, Зализнычном, Копанях, Гуляйпольском, Воздвижовке, Чаривному, Долинке, Самойловке и Горьком.

449 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Бабурку, Беленькое, Таврическое, Нижнюю Хортицу, Юрковку, Розовку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Степовое, Малые Щербаки, Цветково, Гуляйполе, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Доброполье, Прилуки, Щербаки, Чаривное, Варваровку, Мирное, Преображенку и Горькое.

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Мирному, Варваровке и Зеленому.

297 артиллерийских ударов пришлись по Степногорску, Приморскому, Лукьяновскому, Степному, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Доброполью, Варваровке, Чаривному, Зеленом и Прилуках.

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