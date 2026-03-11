Россия атаковала Чугуев: есть погибший и раненые

Российские войска атаковали город Чугуев в Харьковской области ударным беспилотником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила городской голова Галина Минаева.

По ее словам, удар пришелся по частному сектору.

В результате атаки есть погибший и раненые

Городской голова сообщила, что в результате атаки погиб мужчина 1972 года рождения. Еще две женщины получили ранения.

"Погиб мужчина 1972 года рождения. Две женщины получили ранения. На месте работают экстренные службы. Наличие других пострадавших и масштабы разрушений устанавливаются", – отметила Минаева.

На месте происшествия работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о возможных дополнительных пострадавших и объемах разрушений уточняется.

Атака на Днепропетровскую область

Также в течение дня 11 марта российские войска более полусотни раз атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области с применением беспилотников и артиллерии.

В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской, Томаковской и Мировской громадам. Повреждены три многоэтажки, частный дом, предприятия, административные здания, больница, инфраструктура, автомобили, экскаватор и сельскохозяйственная техника.

"К сожалению, погибла 81-летняя женщина. Ранен 43-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

В Синельниковском районе под ударом оказались Шахтерская и Петропавловская громады. Горел дом.

В Криворожье россияне нанесли удары по Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждены инфраструктура и автомобиль.

Вечером 11 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

