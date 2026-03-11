Россия атаковала Чугуев: есть погибший и раненые
Российские войска атаковали город Чугуев в Харьковской области ударным беспилотником.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила городской голова Галина Минаева.
По ее словам, удар пришелся по частному сектору.
В результате атаки есть погибший и раненые
Городской голова сообщила, что в результате атаки погиб мужчина 1972 года рождения. Еще две женщины получили ранения.
"Погиб мужчина 1972 года рождения. Две женщины получили ранения. На месте работают экстренные службы. Наличие других пострадавших и масштабы разрушений устанавливаются", – отметила Минаева.
На месте происшествия работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о возможных дополнительных пострадавших и объемах разрушений уточняется.
Атака на Днепропетровскую область
Также в течение дня 11 марта российские войска более полусотни раз атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области с применением беспилотников и артиллерии.
В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской, Томаковской и Мировской громадам. Повреждены три многоэтажки, частный дом, предприятия, административные здания, больница, инфраструктура, автомобили, экскаватор и сельскохозяйственная техника.
"К сожалению, погибла 81-летняя женщина. Ранен 43-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
В Синельниковском районе под ударом оказались Шахтерская и Петропавловская громады. Горел дом.
В Криворожье россияне нанесли удары по Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждены инфраструктура и автомобиль.
- Вечером 11 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
