Росія атакувала Чугуїв: є загиблий і поранені
Російські війська атакували місто Чугуїв у Харківській області ударним безпілотником.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувала міська голова Галина Мінаєва.
За її словами, удар припав по приватному сектору.
Внаслідок атаки є загиблий і поранені
Міська голова повідомила, що внаслідок атаки загинув чоловік 1972 року народження. Ще дві жінки дістали поранення.
"Загинув чоловік 1972 року народження. Дві жінки отримали поранення. На місці працюють екстрені служби. Наявність інших постраждалих та масштаби руйнувань встановлюються", – зазначила Мінаєва.
На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація щодо можливих додаткових постраждалих і обсягів руйнувань уточнюється.
Атака на Дніпропетровщину
Також упродовж дня 11 березня російські війська понад пів сотні разів атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області із застосуванням безпілотників та артилерії.
На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Томаківській та Мирівській громадах. Пошкоджені три багатоповерхівки, приватний будинок, підприємства, адмінбудівлі, лікарня, інфраструктура, автівки, екскаватор та сільськогосподарська техніка.
"На жаль, загинула 81-річна жінка. Поранений 43-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.
На Синельниківщині під ударом були Шахтарська та Петропавлівська громади. Горіла оселя.
На Криворіжжі росіяни завдали ударів по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечені інфраструктура та автівка.
- Ввечері 11 березня триває атака російських безпілотників на українські міста. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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"Який все ж таки короткий шлях від знахідки рашистської плати з мікросхемами у дроні, що намагався уразити британську авіабазу на Кіпрі, до 💥💥💥 "бухгалтерії" заводу мікроелектроніки в Брянську."