РФ два дні атакує нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України: пошкоджено перекачувальну станцію, - "Нафтогаз"
Два дні поспіль російські війська атакують безпілотниками нафтотранспортну інфраструктуру Групи "Нафтогаз" на півдні України.
Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.
Є пошкодження та руйнування
Як зазначається, унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій.
"На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зауважив, що це далеко не перша атака на різні ділянки інфраструктури компанії.
"З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в м. Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна - унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи", - наголосив він.
Вже понад 30 атак цього року
У "Нафтогазі" повідомили, що лише від початку цього року Росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури компанії.
Підрозділи ДСНС разом із фахівцями "Нафтогазу" працюють на місці та ліквідовують наслідки обстрілу.
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