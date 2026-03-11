РФ два дні атакує нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України: пошкоджено перекачувальну станцію, - "Нафтогаз"

Два дні поспіль російські війська атакують безпілотниками нафтотранспортну інфраструктуру Групи "Нафтогаз" на півдні України.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Є пошкодження та руйнування

Як зазначається, унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій.

"На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зауважив, що це далеко не перша атака на різні ділянки інфраструктури компанії.

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"З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в м. Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна - унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи", - наголосив він.

Вже понад 30 атак цього року

У "Нафтогазі" повідомили, що лише від початку цього року Росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури компанії.

Підрозділи ДСНС разом із фахівцями "Нафтогазу" працюють на місці та ліквідовують наслідки обстрілу.

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