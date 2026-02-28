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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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РФ вночі атакувала газовидобувний об’єкт "Нафтогазу" на Харківщині: сталася розгерметизація

Удар РФ по об’єкту Нафтогазу на Харківщині

У ніч на 28 лютого російські війська обстріляли об’єкт газовидобувної інфраструктури Групи "Нафтогаз" на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Пошкодження

Як зазначається, унаслідок удару суттєво пошкоджено обладнання, сталася розгерметизація.

Читайте: РФ два дні атакує об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Чернігівщині: є руйнування, застосовано близько 60 дронів

Триває ліквідація наслідків

"Колеги на місці локалізували ситуацію максимально оперативно та професійно. Зараз на місці перебувають підрозділи ДСНС України та наші аварійні бригади", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Компанія координує дії з усіма відповідними службами.

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Нафтогаз (4456) обстріл (34353) Харківська область (2804)
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Угу, обмін ударами між агресором і жертвою - какаяразніца...
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28.02.2026 18:27 Відповісти
Шо в тебе нормально? Чи ти на ТОТ сидиш і працюєш на фсб?
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28.02.2026 18:39 Відповісти
...рашистам ГААГА
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28.02.2026 19:48 Відповісти
 
 