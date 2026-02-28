РФ вночі атакувала газовидобувний об’єкт "Нафтогазу" на Харківщині: сталася розгерметизація

У ніч на 28 лютого російські війська обстріляли об’єкт газовидобувної інфраструктури Групи "Нафтогаз" на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Пошкодження

Як зазначається, унаслідок удару суттєво пошкоджено обладнання, сталася розгерметизація.

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Триває ліквідація наслідків

"Колеги на місці локалізували ситуацію максимально оперативно та професійно. Зараз на місці перебувають підрозділи ДСНС України та наші аварійні бригади", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Компанія координує дії з усіма відповідними службами.

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