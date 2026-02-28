РФ вночі атакувала газовидобувний об’єкт "Нафтогазу" на Харківщині: сталася розгерметизація
У ніч на 28 лютого російські війська обстріляли об’єкт газовидобувної інфраструктури Групи "Нафтогаз" на Харківщині.
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Пошкодження
Як зазначається, унаслідок удару суттєво пошкоджено обладнання, сталася розгерметизація.
Триває ліквідація наслідків
"Колеги на місці локалізували ситуацію максимально оперативно та професійно. Зараз на місці перебувають підрозділи ДСНС України та наші аварійні бригади", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Компанія координує дії з усіма відповідними службами.
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Oresta Bartka
показати весь коментар28.02.2026 18:27 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Дмитро Піталов #581675
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Melnyk Vasyl
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