Ворог дронами атакував нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині: зафіксовано руйнування, на об’єкті триває пожежа
Вночі 20 лютого російські війська знову атакували нафтогазову інфраструктуру Групи Нафтогаз у Полтавській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
"Російські війська знову атакували нафтогазову інфраструктуру Групи Нафтогаз. Цього разу на Полтавщині. Використовували ударні дрони. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування, на обʼєкті триває пожежа", - написав Корецький.
Він зазначив, що до ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС України.
Удари по об'єктах Нафтогазу
З початку року ворог вже 20 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз.
- 17 січня ворог завдав чергового удару по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу.
- Вранці у вівторок, 27 січня, російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України.

Уночі 8 лютого Росія знову вдарила по об’єктах Групи "Нафтогаз" на Полтавщині та Сумщині.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак ‒ більше, ніж за попередні три роки разом.
