Енергетичний терор: ООН закликала РФ зупинити обстріли критичної інфраструктури України

Організація Об’єднаних Націй офіційно звернулася до Росії з вимогою зупинити обстріли критичної інфраструктури України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, пише The Guardian.

Голова профільного відомства наголосив на неприпустимості нищення цивільних об’єктів. Такі дії агресора створюють гуманітарну катастрофу для мільйонів мирних жителів. Постійні атаки з боку РФ прямо порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Порушення міжнародних норм

Російська сторона ігнорує правила ведення війни, що призводить до страждань цивільного населення. Фолькер Тюрк підкреслив, що об’єкти енергетики забезпечують життєдіяльність міст. Без електрики та тепла люди опиняються у критичних умовах під час зимових морозів. Кожна така атака є прямим ударом по безпеці мирних громадян.

"Напади на цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Я закликаю російську федерацію негайно припинити ці атаки", — заявив голова Управління ООН з прав людини.

Наслідки останніх обстрілів

Черговий масований удар загарбники здійснили в ніч на 12 лютого. Під ворожим вогнем опинилися об'єкти енергетичної системи у різних регіонах.

У столиці зафіксовано пошкодження важливих вузлів критичної інфраструктури. Через ці дії тисячі будинків киян залишилися без централізованого опалення.

Мер Києва підтвердив серйозні проблеми з теплопостачанням на обох берегах міста. Міжнародна спільнота вимагає від агресора негайно припинити терор проти цивільних.

Напередодні президент Зеленський заявив, що Росія поки що не готова до енергетичного перемир’я.

