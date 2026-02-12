Енергетичний терор: ООН закликала РФ зупинити обстріли критичної інфраструктури України

Організація Об’єднаних Націй офіційно звернулася до Росії з вимогою зупинити обстріли критичної інфраструктури України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, пише The Guardian.

Голова профільного відомства наголосив на неприпустимості нищення цивільних об’єктів. Такі дії агресора створюють гуманітарну катастрофу для мільйонів мирних жителів. Постійні атаки з боку РФ прямо порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Порушення міжнародних норм

Російська сторона ігнорує правила ведення війни, що призводить до страждань цивільного населення. Фолькер Тюрк підкреслив, що об’єкти енергетики забезпечують життєдіяльність міст. Без електрики та тепла люди опиняються у критичних умовах під час зимових морозів. Кожна така атака є прямим ударом по безпеці мирних громадян.

"Напади на цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Я закликаю російську федерацію негайно припинити ці атаки", — заявив голова Управління ООН з прав людини.

Наслідки останніх обстрілів

Черговий масований удар загарбники здійснили в ніч на 12 лютого. Під ворожим вогнем опинилися об'єкти енергетичної системи у різних регіонах.

У столиці зафіксовано пошкодження важливих вузлів критичної інфраструктури. Через ці дії тисячі будинків киян залишилися без централізованого опалення.

Мер Києва підтвердив серйозні проблеми з теплопостачанням на обох берегах міста. Міжнародна спільнота вимагає від агресора негайно припинити терор проти цивільних.

Топ коментарі
а Рада Миру шо каже ?
Напишіть ще в МОК, бо там не в курсі
Теж буде потужне занепокоєння...
Мають, в ООН виразили чергові, 100500 глибоченьких затурбованостей щодо убивства Українців, отим московським *******, з 2014 року????
Свого часу, таке було в ООН і у московській війні щодо Ічкерії, Молдови, Грузії, упродовж 30 років московської війни, руками армян, в Нагірному Карабаху, Північної Осетії, Абхазії, Сирії, Лівії!!
МОЗ теж протокольно і БЕЗВОЗДМЕЗДНО, висловлювало заклопотаність щодо КОВІД-19 з Китаю!!! А смерть Людей, то таке…
Організація Об'єднаних Націй офіційно звернулася до Росії з вимогою зупинити обстріли критичної інфраструктури України.
А як що не припине, то шо? Напишут в спорт лото та знов глубочайше занепокоення?
https://t.me/voynareal/131045 😂 В Бєлгороді відключили опалення та світло, русня мерзне в темряві в своїх халупах - такі шикарні результати «есвео» приніс блекаут після «отвєток» Також з бонусів: місцеві масово застрягають в ліфтах та годинами стоять в заторах через непрацюючі світлофори. Як то кажуть, «можєм повторіть».
Спортлото не робило ніяких закликів?
Кацапи вже несуть валізи з грошима. Закликання ООН закінчується.
Дармаїди! Нікчеми! Імпотенти!
4 роки тому...
Для рашиських варварів не існує жодних правил, ця так завана держава злочине терористичне утворення яке розуміє тільки силу.
Та й не тільки силу, а ще й наглість і постійну брехню
Потужно!! Підписали звернення, поставили штемпеля, проклали звернення в папочку!! Звіт про виконану роботу напишуть після вікенду
І що відповіла рашка на звернення?
ООН хоче, щоб весь світ вчергове переконався і не забував, що їхня контора - пусте місце.
