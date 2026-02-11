Новини
Росія поки що не готова до енергетичного перемир’я, - Зеленський

Росія поки що не готова до енергетичного перемир'я: відповіддю стали нові дронові та ракетні удари.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський час розмови з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

  • Енергетичне перемир’я на перемовинах в ОАЕ пропонувала американська сторона.

Прохання Трампа щодо паузи в обстрілах енергетики України

29 січня американський президент Дональд Трамп заявив, що особисто попросив Путіна на тиждень зупинити масовані удари по українській столиці та інших містах через майбутні перемовини. 

Тоді президент України Володимир Зеленський подякував очільнику Білого дому, зауваживши, що під час тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі 23-24 січня переговорні команди обговорювали цю можливість.

30 січня у Кремлі заявили, що РФ погодилася тимчасово утриматися від ударів по Києву до 1 лютого, щоб "створити сприятливі умови для переговорів".

Проти ночі 3 лютого армія РФ атакувала низку регіонів України дронами та ракетами.

Читайте також: Останні авіаудари РФ по енергосистемі України вивели з ладу до 10 ГВт генерації, - Зеленський

Зеленський Володимир росія енергетика перемир'я війна в Україні
Перемир'я - це здається коли сторони б'ються рівномірно без результату несучі втрати та руйнування. А не коли хтось без тепла, світла та води, без ризику втрати залізничного транспорту, без авіапростору взамін на розтрощене НПЗ на краю географії.
11.02.2026 20:23 Відповісти
І зеля все для цього зробив.
11.02.2026 20:29 Відповісти
рашка не готова, бо їй є чим бити, а Україна готова, бо немає озброєння, логічно?
11.02.2026 20:30 Відповісти
как говорил классик Оноре де Зермак: "Весна придет будет энергоперемирие"
11.02.2026 20:33 Відповісти
А який їм смисл?
Дядя Вова, ти дурак?!
Шо ти лєбедя рубаєш?!
Україна все одно немає чим відповісти.
Бєлгород можемо погасити і то не надовго.
Поки ти "будував свій гігават потужності", кацапи в Україні пошкодили майже всі основні енергооб'єкти (крім АЕС).
11.02.2026 20:33 Відповісти
А я не готовий до дзеркальної відповіді на москву, навіщо нам оце імпотентне зелене чмо?!
11.02.2026 20:55 Відповісти
Вот как перебьют всю нашу энергетику---тогда и будут готовы. Такой зимы твари 3 года ждали. За март успеют. Ведь почти ничего не осталось.
11.02.2026 22:28 Відповісти
От гады. Нужно ещё подождать пока они парочку ТЭЦ угандошат. Может тогда они осознают и будут готовы?
12.02.2026 01:59 Відповісти
 
 