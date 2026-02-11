Росія поки що не готова до енергетичного перемир’я, - Зеленський

Росія поки що не готова до енергетичного перемир'я: відповіддю стали нові дронові та ракетні удари.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський час розмови з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Енергетичне перемир’я на перемовинах в ОАЕ пропонувала американська сторона.

Прохання Трампа щодо паузи в обстрілах енергетики України

29 січня американський президент Дональд Трамп заявив, що особисто попросив Путіна на тиждень зупинити масовані удари по українській столиці та інших містах через майбутні перемовини.

Тоді президент України Володимир Зеленський подякував очільнику Білого дому, зауваживши, що під час тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі 23-24 січня переговорні команди обговорювали цю можливість.

30 січня у Кремлі заявили, що РФ погодилася тимчасово утриматися від ударів по Києву до 1 лютого, щоб "створити сприятливі умови для переговорів".

Проти ночі 3 лютого армія РФ атакувала низку регіонів України дронами та ракетами.

Також Зеленський спростував інформацію американського видання Financial Times про те, що він планує оголосити про вибори та референдум щодо мирної угоди 24 лютого.

Читайте також: Останні авіаудари РФ по енергосистемі України вивели з ладу до 10 ГВт генерації, - Зеленський