РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8579 посетителей онлайн
Новости Установление энергетического перемирия
1 324 9

Россия пока не готова к энергетическому перемирию, - Зеленский

Зеленский - об энергетическом перемирии

Россия пока не готова к энергетическому перемирию: ответом стали новые дроновые и ракетные удары.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

  • Энергетическое перемирие на переговорах в ОАЭ предложила американская сторона.

Просьба Трампа о паузе в обстрелах энергетики Украины

29 января американский президент Дональд Трамп заявил, что лично попросил Путина на неделю остановить массированные удары по украинской столице и другим городам из-за предстоящих переговоров. 

Тогда президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома, отметив, что во время трехсторонних встреч в Абу-Даби 23-24 января переговорные команды обсуждали эту возможность.

30 января в Кремле заявили, что РФ согласилась временно воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля, чтобы "создать благоприятные условия для переговоров".

Против ночи 3 февраля армия РФ атаковала ряд регионов Украины дронами и ракетами.

Читайте также: Последние авиаудары РФ по энергосистеме Украины вывели из строя до 10 ГВт генерации, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23660) россия (98966) энергетика (3293) перемирие (1730) война в Украине (7695)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перемир'я - це здається коли сторони б'ються рівномірно без результату несучі втрати та руйнування. А не коли хтось без тепла, світла та води, без ризику втрати залізничного транспорту, без авіапростору взамін на розтрощене НПЗ на краю географії.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:23 Ответить
І зеля все для цього зробив.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:29 Ответить
рашка не готова, бо їй є чим бити, а Україна готова, бо немає озброєння, логічно?
показать весь комментарий
11.02.2026 20:30 Ответить
как говорил классик Оноре де Зермак: "Весна придет будет энергоперемирие"
показать весь комментарий
11.02.2026 20:33 Ответить
А який їм смисл?
Дядя Вова, ти дурак?!
Шо ти лєбедя рубаєш?!
Україна все одно немає чим відповісти.
Бєлгород можемо погасити і то не надовго.
Поки ти "будував свій гігават потужності", кацапи в Україні пошкодили майже всі основні енергооб'єкти (крім АЕС).
показать весь комментарий
11.02.2026 20:33 Ответить
А я не готовий до дзеркальної відповіді на москву, навіщо нам оце імпотентне зелене чмо?!
показать весь комментарий
11.02.2026 20:55 Ответить
Вот как перебьют всю нашу энергетику---тогда и будут готовы. Такой зимы твари 3 года ждали. За март успеют. Ведь почти ничего не осталось.
показать весь комментарий
11.02.2026 22:28 Ответить
От гады. Нужно ещё подождать пока они парочку ТЭЦ угандошат. Может тогда они осознают и будут готовы?
показать весь комментарий
12.02.2026 01:59 Ответить
 
 