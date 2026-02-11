Россия пока не готова к энергетическому перемирию, - Зеленский

Россия пока не готова к энергетическому перемирию: ответом стали новые дроновые и ракетные удары.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Энергетическое перемирие на переговорах в ОАЭ предложила американская сторона.

Просьба Трампа о паузе в обстрелах энергетики Украины

29 января американский президент Дональд Трамп заявил, что лично попросил Путина на неделю остановить массированные удары по украинской столице и другим городам из-за предстоящих переговоров.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома, отметив, что во время трехсторонних встреч в Абу-Даби 23-24 января переговорные команды обсуждали эту возможность.

30 января в Кремле заявили, что РФ согласилась временно воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля, чтобы "создать благоприятные условия для переговоров".

Против ночи 3 февраля армия РФ атаковала ряд регионов Украины дронами и ракетами.

Также Зеленский опроверг информацию американского издания Financial Times о том, что он планирует объявить о выборах и референдуме по мирному соглашению 24 февраля.

