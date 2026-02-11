Россия пока не готова к энергетическому перемирию, - Зеленский
Россия пока не готова к энергетическому перемирию: ответом стали новые дроновые и ракетные удары.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
- Энергетическое перемирие на переговорах в ОАЭ предложила американская сторона.
Просьба Трампа о паузе в обстрелах энергетики Украины
29 января американский президент Дональд Трамп заявил, что лично попросил Путина на неделю остановить массированные удары по украинской столице и другим городам из-за предстоящих переговоров.
Тогда президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома, отметив, что во время трехсторонних встреч в Абу-Даби 23-24 января переговорные команды обсуждали эту возможность.
30 января в Кремле заявили, что РФ согласилась временно воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля, чтобы "создать благоприятные условия для переговоров".
Против ночи 3 февраля армия РФ атаковала ряд регионов Украины дронами и ракетами.
- Также Зеленский опроверг информацию американского издания Financial Times о том, что он планирует объявить о выборах и референдуме по мирному соглашению 24 февраля.
Дядя Вова, ти дурак?!
Шо ти лєбедя рубаєш?!
Україна все одно немає чим відповісти.
Бєлгород можемо погасити і то не надовго.
Поки ти "будував свій гігават потужності", кацапи в Україні пошкодили майже всі основні енергооб'єкти (крім АЕС).