Энергетический террор: ООН призвала РФ прекратить обстрелы критической инфраструктуры Украины

Организация Объединенных Наций официально обратилась к России с требованием прекратить обстрелы критической инфраструктуры Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, пишет The Guardian.

Глава профильного ведомства подчеркнул недопустимость уничтожения гражданских объектов. Такие действия агрессора создают гуманитарную катастрофу для миллионов мирных жителей. Постоянные атаки со стороны РФ прямо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Нарушение международных норм

Российская сторона игнорирует правила ведения войны, что приводит к страданиям гражданского населения. Фолькер Тюрк подчеркнул, что объекты энергетики обеспечивают жизнедеятельность городов. Без электричества и тепла люди оказываются в критических условиях во время зимних морозов. Каждая такая атака является прямым ударом по безопасности мирных граждан.

"Нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом. Я призываю Российскую Федерацию немедленно прекратить эти атаки", — заявил глава Управления ООН по правам человека.

Последствия последних обстрелов

Очередной массированный удар захватчики нанесли в ночь на 12 февраля. Под вражеским огнем оказались объекты энергетической системы в разных регионах.

В столице зафиксированы повреждения важных узлов критической инфраструктуры. Из-за этих действий тысячи домов киевлян остались без централизованного отопления.

Мэр Киева подтвердил серьезные проблемы с теплоснабжением на обоих берегах города. Международное сообщество требует от агрессора немедленно прекратить террор против гражданских лиц.

Накануне президент Зеленский заявил, что Россия пока не готова к энергетическому перемирию.

