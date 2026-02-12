РУС
Энергетический террор: ООН призвала РФ прекратить обстрелы критической инфраструктуры Украины

Организация Объединенных Наций официально обратилась к России с требованием прекратить обстрелы критической инфраструктуры Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, пишет The Guardian.

Глава профильного ведомства подчеркнул недопустимость уничтожения гражданских объектов. Такие действия агрессора создают гуманитарную катастрофу для миллионов мирных жителей. Постоянные атаки со стороны РФ прямо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Читайте также: Поврежденные обстрелом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 запустят в течение двух суток, – Шмыгаль

Нарушение международных норм

Российская сторона игнорирует правила ведения войны, что приводит к страданиям гражданского населения. Фолькер Тюрк подчеркнул, что объекты энергетики обеспечивают жизнедеятельность городов. Без электричества и тепла люди оказываются в критических условиях во время зимних морозов. Каждая такая атака является прямым ударом по безопасности мирных граждан.

"Нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом. Я призываю Российскую Федерацию немедленно прекратить эти атаки", — заявил глава Управления ООН по правам человека.

Читайте также: Россия не выиграет войну против Украины, она понесет значительные потери в войне, - Каллас

Последствия последних обстрелов

Очередной массированный удар захватчики нанесли в ночь на 12 февраля. Под вражеским огнем оказались объекты энергетической системы в разных регионах.

В столице зафиксированы повреждения важных узлов критической инфраструктуры. Из-за этих действий тысячи домов киевлян остались без централизованного отопления.

Мэр Киева подтвердил серьезные проблемы с теплоснабжением на обоих берегах города. Международное сообщество требует от агрессора немедленно прекратить террор против гражданских лиц.

Читайте также: Мощность украинских АЭС восстановлена более чем на 90%

Автор: 

обстрел (31826) ООН (4322) энергетика (3298) война в Украине (7702)
Топ комментарии
+9
а Рада Миру шо каже ?
показать весь комментарий
12.02.2026 18:30 Ответить
+7
Напишіть ще в МОК, бо там не в курсі
показать весь комментарий
12.02.2026 18:31 Ответить
+5
Теж буде потужне занепокоєння...
показать весь комментарий
12.02.2026 18:34 Ответить
Мають, в ООН виразили чергові, 100500 глибоченьких затурбованостей щодо убивства Українців, отим московським *******, з 2014 року????
Свого часу, таке було в ООН і у московській війні щодо Ічкерії, Молдови, Грузії, упродовж 30 років московської війни, руками армян, в Нагірному Карабаху, Північної Осетії, Абхазії, Сирії, Лівії!!
МОЗ теж протокольно і БЕЗВОЗДМЕЗДНО, висловлювало заклопотаність щодо КОВІД-19 з Китаю!!! А смерть Людей, то таке…
показать весь комментарий
12.02.2026 18:36 Ответить
А як що не припине, то шо? Напишут в спорт лото та знов глубочайше занепокоення?
показать весь комментарий
12.02.2026 18:38 Ответить
https://t.me/voynareal/131045 😂 В Бєлгороді відключили опалення та світло, русня мерзне в темряві в своїх халупах - такі шикарні результати «есвео» приніс блекаут після «отвєток» Також з бонусів: місцеві масово застрягають в ліфтах та годинами стоять в заторах через непрацюючі світлофори. Як то кажуть, «можєм повторіть».
показать весь комментарий
12.02.2026 18:38 Ответить
Спортлото не робило ніяких закликів?
показать весь комментарий
12.02.2026 18:41 Ответить
Кацапи вже несуть валізи з грошима. Закликання ООН закінчується.
показать весь комментарий
12.02.2026 18:41 Ответить
Дармаїди! Нікчеми! Імпотенти!
показать весь комментарий
12.02.2026 18:46 Ответить
4 роки тому...
показать весь комментарий
12.02.2026 19:17 Ответить
Для рашиських варварів не існує жодних правил, ця так завана держава злочине терористичне утворення яке розуміє тільки силу.
показать весь комментарий
12.02.2026 19:20 Ответить
Та й не тільки силу, а ще й наглість і постійну брехню
показать весь комментарий
12.02.2026 20:16 Ответить
Потужно!! Підписали звернення, поставили штемпеля, проклали звернення в папочку!! Звіт про виконану роботу напишуть після вікенду
показать весь комментарий
12.02.2026 22:13 Ответить
І що відповіла рашка на звернення?
показать весь комментарий
12.02.2026 23:31 Ответить
ООН хоче, щоб весь світ вчергове переконався і не забував, що їхня контора - пусте місце.
показать весь комментарий
13.02.2026 00:54 Ответить
 
 