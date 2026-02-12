Враг ночью осуществил обстрел энергетической инфраструктуры: отключение электроэнергии в 4 областях и Киеве
Ночью российские захватчики атаковали энергетические объекты, что привело к отключению электроэнергии и нарушению теплоснабжения в Киеве, Днепре и нескольких областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
Где зафиксированы отключения электроэнергии?
В частности, в результате российской атаки обесточены потребители в Одесской, Днепровской, Харьковской, Киевской областях и в г. Киев. Также зафиксировано нарушение теплоснабжения потребителей в Киеве и Днепре.
Ликвидация последствий массированных атак врага на энергосистему страны продолжается. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Последствия непогоды
Из-за сложных погодных условий без электроснабжения ряд населенных пунктов в Закарпатской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.
Графики отключения
По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль