Враг ночью осуществил обстрел энергетической инфраструктуры: отключение электроэнергии в 4 областях и Киеве

Украина под ударом: обесточены столица и область из-за ночной атаки

Ночью российские захватчики атаковали энергетические объекты, что привело к отключению электроэнергии и нарушению теплоснабжения в Киеве, Днепре и нескольких областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Где зафиксированы отключения электроэнергии?

В частности, в результате российской атаки обесточены потребители в Одесской, Днепровской, Харьковской, Киевской областях и в г. Киев. Также зафиксировано нарушение теплоснабжения потребителей в Киеве и Днепре. 

Ликвидация последствий массированных атак врага на энергосистему страны продолжается. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Последствия непогоды

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения ряд населенных пунктов в Закарпатской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Графики отключения

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии.

Як там мустафа, який побудував трьохрівневий захист цих споруд? А як там міндічі, цукермани, галущенки та інші бізнес-партнери Зеленського, які вкрали мільярди з енергетики? А як себе почуває Верховний Головнокомандувач, який за 7 років так і не створив нашу систему ППО, щоб збивати ворожі ракети?
