Оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов Херсонской области: 8 человек получили ранения

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами были Антоновка, Молодежное, Надднепрянское, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Дарьевка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Берислав, Томарино, Новорайск, Новоалександровка, Гавриловка, Золотая Балка, Михайловка, Червоное, Нововоронцовка, Крещеновка, Любимовка, Миловое, Дудчаны, Новая Каменка, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольговка, Монастырское, Червоный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 14 частных домов. Также оккупанты испортили автозаправочную станцию, газопровод, троллейбусы, частные гаражи и автомобили.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.

Читайте также: Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области 1 человек погиб, еще 4 - ранены