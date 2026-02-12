Окупанти обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини: 8 людей дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Томарине, Новорайськ, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Червоне, Нововоронцовка, Хрещенівка, Любимівка, Милове, Дудчани, Нова Кам'янка, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Монастирське, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 14 приватних будинків.Також окупанти понівечили автозаправну станцію, газогін, тролейбуси, приватні гаражі та автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

