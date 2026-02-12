Через ворожі обстріли на Донеччині одна людина загинула, ще 4 - поранені

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 12 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Вільному - 3, у Торецькому - 2.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 20 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, сміттєвоз, автокран і лінію електропередач; у Стародубівці поранено людину; у Малинівці пошкоджено 7 будинків і газогін; у Райгородку пошкоджено 2 будинки. У Краматорську пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю та інфраструктуру. В Андріївці пошкоджено 5 будинків, 5 господарчих будівель, 2 вантажівки та інфраструктуру. У Костянтинівці одна людина загинула і 4 поранені, пошкоджено автівку.

Бахмутський район

У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 136 людей, у тому числі 30 дітей.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 250 150 осіб (+770 за добу), 11 662 танки, 37 213 артсистем, 24 025 ББМ. ІНФОГРАФІКА