Из-за вражеских обстрелов на Донетчине 1 человек погиб, еще 4 - ранены

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 12 февраля рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 5 домов, в Вольном - 3, в Торецком - 2.

Краматорский район

В Николаевке повреждены 20 частных домов, 2 многоэтажки, мусоровоз, автокран и линия электропередач; в Стародубовке ранен человек; в Малиновке повреждены 7 домов и газопровод; в Райгородке повреждены 2 дома. В Краматорске повреждены 2 многоэтажки, админздание и инфраструктура. В Андреевке повреждены 5 домов, 5 хозяйственных построек, 2 грузовика и инфраструктура. В Константиновке 1 человек погиб и 4 ранены, поврежден автомобиль.

Бахмутский район

В Платоновке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 136 человек, в том числе 30 детей.

