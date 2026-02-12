Ворог вночі здійснив обстріл енергетичної інфраструктури: знеструмлення у 4 областях та Києві
Вночі російські загарбники атакували енергетичні об’єкти, спричинивши відключення електроенергії та порушення теплопостачання у Києві, Дніпрі та кількох областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.
Де зафіксовані знеструмлення?
Зокрема внаслідок російської атаки знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині та у м.Київ. Також зафіксовано порушення теплопостачання споживачів у Києві та Дніпрі.
Ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергосистему країни триває. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Наслідки негоди
Через складні погодні умови без електропостачання низка населених пунктів в Закарпатській області. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Графіки відключення
По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення.
