УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10119 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
805 1

Ворог вночі здійснив обстріл енергетичної інфраструктури: знеструмлення у 4 областях та Києві

Україна під ударом: знеструмлено столиці та області через нічну атаку

Вночі російські загарбники атакували енергетичні об’єкти, спричинивши відключення електроенергії та порушення теплопостачання у Києві, Дніпрі та кількох областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Де зафіксовані знеструмлення?

Зокрема внаслідок російської атаки  знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині та у м.Київ. Також  зафіксовано порушення теплопостачання споживачів у Києві та Дніпрі. 

Ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергосистему країни триває. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Наслідки негоди

Через складні погодні умови без електропостачання низка населених пунктів в Закарпатській області. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини: 8 людей дістали поранення

Графіки відключення

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виробничі та складські приміщення двох підприємств пошкоджено на Київщині

Автор: 

обстріл (34034) енергетика (3800) Міненерго (1687)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як там мустафа, який побудував трьохрівневий захист цих споруд? А як там міндічі, цукермани, галущенки та інші бізнес-партнери Зеленського, які вкрали мільярди з енергетики? А як себе почуває Верховний Головнокомандувач, який за 7 років так і не створив нашу систему ППО, щоб збивати ворожі ракети?
показати весь коментар
12.02.2026 11:16 Відповісти
 
 