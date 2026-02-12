Виробничі та складські приміщення двох підприємств пошкоджено на Київщині

Вночі російські окупанти масовано атакували дронами та ракетами Київську область. Минулося без постртаждалих.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Сили ППО збили ворожі цілі.

"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.

У Броварському районі було пошкоджено виробничі та складські приміщення двох підприємств.

Також на території двох приватних домоволодінь зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей без руйнувань.

Також читайте: Останні авіаудари РФ по енергосистемі України вивели з ладу до 10 ГВт генерації, - Зеленський

Що передувало?

Також читайте: РФ била по Львову "Кинджалами": сили ППО знешкодили цілі, руйнувань чи постраждалих немає (оновлено)