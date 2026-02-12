Виробничі та складські приміщення двох підприємств пошкоджено на Київщині
Вночі російські окупанти масовано атакували дронами та ракетами Київську область. Минулося без постртаждалих.
Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Сили ППО збили ворожі цілі.
"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.
У Броварському районі було пошкоджено виробничі та складські приміщення двох підприємств.
Також на території двох приватних домоволодінь зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей без руйнувань.
Що передувало?
- Російські окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого є поранені, зокрема немовля та 4-річна дитина.
- Внаслідок атаки на Київ - двоє постраждалих.
- В Одеській області окупанти вдарили по об'єкту енергетики.
- За даними Повітряних сил, РФ випустила понад два десятки балістичних ракет та 219 БпЛА.
