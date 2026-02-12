Новини
Виробничі та складські приміщення двох підприємств пошкоджено на Київщині

Обстріл Київської області 12 лютого: що відомо про наслідки?

Вночі російські окупанти масовано атакували дронами та ракетами Київську область. Минулося без постртаждалих.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Сили ППО збили ворожі цілі.

"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.

У Броварському районі було пошкоджено виробничі та складські приміщення двох підприємств.

Також на території двох приватних домоволодінь зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей без руйнувань.

