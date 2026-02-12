РФ атакувала об’єкт енергетики на Одещині: ремонт потребуватиме тривалого часу
Російські окупанти атакували об'єкт енергетики в Одеській області.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Це вже 31-ша велика підстанція нашої компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог.
Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", - йдеться в повідомленні.
Наразі розбирають завали на місці удару.
"Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - додали в компанії.
Що передувало?
- У ніч на 12 лютого російські окупанти вдарили по Одесі, внаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр.
- Відомо про одного постраждалого.
