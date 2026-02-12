Наслідки російського удару по Києву: двоє постраждалих

Внаслідок удару РФ по Києву постраждали дві особи. Пошкоджено будинки.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили фасад багатоповерхівки, в одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника", - йдеться в повідомленні.

Також є пошкодження у Дніпровському районі.

За даними прокуратури, у столиці постраждали двоє людей – 20-річна дівчина та 45-річний чоловік. Вони у лікарнях.



















Удар по Києву 12 лютого

У ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися обʼєкти інфраструктури столиці.

