Наслідки російського удару по Києву: двоє постраждалих

Внаслідок удару РФ по Києву постраждали дві особи. Пошкоджено будинки. 

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили фасад багатоповерхівки, в одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника", - йдеться в повідомленні.

Також є пошкодження у Дніпровському районі.

За даними прокуратури, у столиці постраждали двоє людей – 20-річна дівчина та 45-річний чоловік. Вони у лікарнях.

Удар по Києву 12 лютого: наслідки обстрілу
Удар по Києву 12 лютого

Цей двигун не реактивний )
показати весь коментар
12.02.2026 11:42 Відповісти
 
 