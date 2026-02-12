Наслідки російського удару по Києву: двоє постраждалих
Внаслідок удару РФ по Києву постраждали дві особи. Пошкоджено будинки.
Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили фасад багатоповерхівки, в одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника", - йдеться в повідомленні.
Також є пошкодження у Дніпровському районі.
За даними прокуратури, у столиці постраждали двоє людей – 20-річна дівчина та 45-річний чоловік. Вони у лікарнях.
Удар по Києву 12 лютого
- У ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися обʼєкти інфраструктури столиці.
Віталій Глушко
12.02.2026 11:42
