Последствия российского удара по Киеву: двое пострадавших. ФОТОрепортаж

В результате удара РФ по Киеву пострадали два человека. Повреждены дома. 

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В Дарницком районе обломки БПЛА повредили фасад многоэтажки, в одной из квартир на последнем этаже взрывотехники изъяли реактивный двигатель беспилотника", - говорится в сообщении.

Также есть повреждения в Днепровском районе.

По данным прокуратуры, в столице пострадали два человека - 20-летняя девушка и 45-летний мужчина. Они  в больницах.

Удар по Киеву 12 февраля: последствия обстрела
Удар по Киеву 12 февраля

Цей двигун не реактивний )
