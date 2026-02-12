6 243 1
Последствия российского удара по Киеву: двое пострадавших. ФОТОрепортаж
В результате удара РФ по Киеву пострадали два человека. Повреждены дома.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В Дарницком районе обломки БПЛА повредили фасад многоэтажки, в одной из квартир на последнем этаже взрывотехники изъяли реактивный двигатель беспилотника", - говорится в сообщении.
Также есть повреждения в Днепровском районе.
По данным прокуратуры, в столице пострадали два человека - 20-летняя девушка и 45-летний мужчина. Они в больницах.
Удар по Киеву 12 февраля
- В ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры столицы.
