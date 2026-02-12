Последствия российского удара по Киеву: двое пострадавших. ФОТОрепортаж

В результате удара РФ по Киеву пострадали два человека. Повреждены дома.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В Дарницком районе обломки БПЛА повредили фасад многоэтажки, в одной из квартир на последнем этаже взрывотехники изъяли реактивный двигатель беспилотника", - говорится в сообщении.

Также есть повреждения в Днепровском районе.

По данным прокуратуры, в столице пострадали два человека - 20-летняя девушка и 45-летний мужчина. Они в больницах.



















Читайте: Громкий взрыв прогремел в Киеве: полиция сообщила, что взорвался автомобиль

Удар по Киеву 12 февраля

В ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры столицы.

Читайте также: Враг нанес удар по Днепру: среди раненых - младенец и 4-летний ребенок (обновлено). ФОТО