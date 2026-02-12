2 765 4
РФ атаковала Днепр: среди раненых - младенец и 4-летний ребенок. ФОТО
В ночь на 12 февраля Россия атаковала Днепр баллистическими ракетами и беспилотниками. В городе прогремела серия мощных взрывов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.
В результате вражеской атаки повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар.
"Младенец и 4-летняя девочка получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул начальник ОВА.
Последствия атаки
Як це можна терпіти? А в цей час міндичі пузо гріють, зеленський про плани базікає, трамп " рєшалово" з путіним вже рік "васькається". Сирський щось там розказує, щоб на посаді втриматися...