РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7670 посетителей онлайн
Новости Атака на Днепр
2 765 4

РФ атаковала Днепр: среди раненых - младенец и 4-летний ребенок. ФОТО

В ночь на 12 февраля Россия атаковала Днепр баллистическими ракетами и беспилотниками. В городе прогремела серия мощных взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате вражеской атаки повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар.

"Младенец и 4-летняя девочка получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул начальник ОВА.

Последствия атаки

атака на Днепр 12 февраля
атака на Днепр 12 февраля
атака на Днепр 12 февраля

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Киев баллистикой: последствия в трех районах, есть пострадавшие

Автор: 

Днепр (4614) обстрел (31819) баллистические ракеты (524) Днепропетровская область (4934) Днепровский район (248)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ка@апські нелюди
показать весь комментарий
12.02.2026 07:51 Ответить
Як завжди варвари воюють з дітьми ,вчора чорти вбили на Харківщині трьох малолітніх дітей ,сьогодні поранені діти в Дніпрі . Щож ви за народ виродки кацапські ? бодай ви всі виздихали ,чи має право на існування найкривавіший терорист ,вбивця сотен тисяч невино убитих українців варвар путін ? ця істота має здохнути як і весь рашиський режим.
показать весь комментарий
12.02.2026 09:33 Ответить
Суми - 3 дитини, Харків- двоє однорічних та дворічна дівчинка загинули, Дніпро, Одеса. І це тільки дві ночі.. Серце крається.
Як це можна терпіти? А в цей час міндичі пузо гріють, зеленський про плани базікає, трамп " рєшалово" з путіним вже рік "васькається". Сирський щось там розказує, щоб на посаді втриматися...
показать весь комментарий
12.02.2026 09:53 Ответить
эти новости должны быть во всех мировых таблоидах, каждый день, с фотографиями убитых детей. зе-шобла и это организовать не может.
показать весь комментарий
12.02.2026 10:23 Ответить
 
 