РФ атаковала Днепр: среди раненых - младенец и 4-летний ребенок. ФОТО

В ночь на 12 февраля Россия атаковала Днепр баллистическими ракетами и беспилотниками. В городе прогремела серия мощных взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

В результате вражеской атаки повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар.

"Младенец и 4-летняя девочка получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул начальник ОВА.

Последствия атаки







