Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Ворог вдарив по Дніпру: серед поранених - немовля та 4-річна дитина (оновлено)

У ніч проти 12 лютого Росія атакували Дніпро балістикою та безпілотниками. У місті пролунала серія потужних вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа.

"Немовля та 4-річна дівчинка дістали поранень через атаку росіян на Дніпро.  Дітям надається уся необхідна медична допомога", - наголосив начальник ОВА.

Оновлення 

Внаслідок масованої атаки станом на 7:30 у Дніпрі четверо постраждалих..

"Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Через атаку сталося кілька займань. Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто", - зазначив Ганжа.

Наслідки атаки

атака на Дніпро 12 лютого
Дніпро обстріл балістичні ракети Дніпропетровська область Дніпровський район
ка@апські нелюди
12.02.2026 07:51 Відповісти
Як завжди варвари воюють з дітьми ,вчора чорти вбили на Харківщині трьох малолітніх дітей ,сьогодні поранені діти в Дніпрі . Щож ви за народ виродки кацапські ? бодай ви всі виздихали ,чи має право на існування найкривавіший терорист ,вбивця сотен тисяч невино убитих українців варвар путін ? ця істота має здохнути як і весь рашиський режим.
12.02.2026 09:33 Відповісти
Суми - 3 дитини, Харків- двоє однорічних та дворічна дівчинка загинули, Дніпро, Одеса. І це тільки дві ночі.. Серце крається.
Як це можна терпіти? А в цей час міндичі пузо гріють, зеленський про плани базікає, трамп " рєшалово" з путіним вже рік "васькається". Сирський щось там розказує, щоб на посаді втриматися...
12.02.2026 09:53 Відповісти
эти новости должны быть во всех мировых таблоидах, каждый день, с фотографиями убитых детей. зе-шобла и это организовать не может.
12.02.2026 10:23 Відповісти
 
 