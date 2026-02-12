Ворог вдарив по Дніпру: серед поранених - немовля та 4-річна дитина (оновлено)
У ніч проти 12 лютого Росія атакували Дніпро балістикою та безпілотниками. У місті пролунала серія потужних вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа.
"Немовля та 4-річна дівчинка дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Дітям надається уся необхідна медична допомога", - наголосив начальник ОВА.
Оновлення
Внаслідок масованої атаки станом на 7:30 у Дніпрі четверо постраждалих..
"Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Через атаку сталося кілька займань. Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто", - зазначив Ганжа.
Наслідки атаки
Як це можна терпіти? А в цей час міндичі пузо гріють, зеленський про плани базікає, трамп " рєшалово" з путіним вже рік "васькається". Сирський щось там розказує, щоб на посаді втриматися...