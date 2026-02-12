Ворог вдарив по Дніпру: серед поранених - немовля та 4-річна дитина (оновлено)

У ніч проти 12 лютого Росія атакували Дніпро балістикою та безпілотниками. У місті пролунала серія потужних вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа.

"Немовля та 4-річна дівчинка дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Дітям надається уся необхідна медична допомога", - наголосив начальник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару по Одесі: постраждав чоловік, є руйнування. ФОТОрепортаж

Оновлення

Внаслідок масованої атаки станом на 7:30 у Дніпрі четверо постраждалих..

"Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Через атаку сталося кілька займань. Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто", - зазначив Ганжа.

Наслідки атаки







Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Київ балістикою: наслідки в трьох районах, є постраждалі