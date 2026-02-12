1 836 0
РФ атаковала объект энергетики на Одесчине: ремонт потребует длительного времени
Российские оккупанты атаковали объект энергетики в Одесской области.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Это уже 31-я крупная подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредил враг.
Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние", - говорится в сообщении.
Сейчас разбирают завалы на месте удара.
"Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - добавили в компании.
Что предшествовало?
- В ночь на 12 февраля российские оккупанты нанесли удар по Одессе, в результате чего поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр.
- Известно об одном пострадавшем.
