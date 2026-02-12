РУС
1 836 0

РФ атаковала объект энергетики на Одесчине: ремонт потребует длительного времени

Россияне нанесли удар по энергетике в Одесской области: что известно?

Российские оккупанты атаковали объект энергетики в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Это уже 31-я крупная подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредил враг.

Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние", - говорится в сообщении.

Сейчас разбирают завалы на месте удара. 

"Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - добавили в компании.

Что предшествовало?

