РФ атаковала объект энергетики на Одесчине: ремонт потребует длительного времени

Российские оккупанты атаковали объект энергетики в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Это уже 31-я крупная подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредил враг.



Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние", - говорится в сообщении.

Сейчас разбирают завалы на месте удара.

"Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - добавили в компании.

Что предшествовало?

В ночь на 12 февраля российские оккупанты нанесли удар по Одессе, в результате чего поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр.

Известно об одном пострадавшем.

