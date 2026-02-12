Производственные и складские помещения двух предприятий повреждены на Киевщине

Ночью российские оккупанты массированно атаковали дронами и ракетами Киевскую область. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Силы ПВО сбили вражеские цели.

"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения, к счастью, нет", - говорится в сообщении.

В Броварском районе были повреждены производственные и складские помещения двух предприятий.

Также на территории двух частных домовладений зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей без разрушений.

Что предшествовало?

