Производственные и складские помещения двух предприятий повреждены на Киевщине
Ночью российские оккупанты массированно атаковали дронами и ракетами Киевскую область. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Силы ПВО сбили вражеские цели.
"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения, к счастью, нет", - говорится в сообщении.
В Броварском районе были повреждены производственные и складские помещения двух предприятий.
Также на территории двух частных домовладений зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей без разрушений.
Что предшествовало?
- Российские оккупанты нанесли удар по Днепру, в результате чего есть раненые, в том числе младенец и 4-летний ребенок.
- В результате атаки на Киев - двое пострадавших.
- В Одесской области оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.
- По данным Воздушных сил, РФ выпустила более двух десятков баллистических ракет и 219 БПЛА.
