Враг с помощью дронов атаковал нефтегазовую инфраструктуру на Полтавщине: зафиксировано разрушение, на объекте продолжается пожар
Ночью 20 февраля российские войска вновь атаковали нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз в Полтавской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщилпредседатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
"Российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз. На этот раз в Полтавской области. Использовали ударные дроны. В результате атаки зафиксированы разрушения, на объекте продолжается пожар", - написал Корецкий.
Он отметил, что к ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС Украины.
Удары по объектам Нафтогаза
С начала года враг уже 20 раз атаковал объекты Группы Нафтогаз.
- 17 января враг нанес очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа.
- Утром во вторник, 27 января, российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины.
Ночью 8 февраля Россия снова нанесла удар по объектам Группы "Нафтогаз" в Полтавской и Сумской областях.
С начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак ‒ больше, чем за предыдущие три года вместе взятые.
