Враг с помощью дронов атаковал нефтегазовую инфраструктуру на Полтавщине: зафиксировано разрушение, на объекте продолжается пожар

Ночью 20 февраля российские войска вновь атаковали нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз в Полтавской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщилпредседатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз. На этот раз в Полтавской области. Использовали ударные дроны. В результате атаки зафиксированы разрушения, на объекте продолжается пожар", - написал Корецкий.

Он отметил, что к ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС Украины.

Удары по объектам Нафтогаза

С начала года враг уже 20 раз атаковал объекты Группы Нафтогаз.

17 января враг нанес очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа.

Утром во вторник, 27 января, российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины.

Ночью 8 февраля Россия снова нанесла удар по объектам Группы "Нафтогаз" в Полтавской и Сумской областях.

С начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак ‒ больше, чем за предыдущие три года вместе взятые.

