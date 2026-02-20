РУС
Враг с помощью дронов атаковал нефтегазовую инфраструктуру на Полтавщине: зафиксировано разрушение, на объекте продолжается пожар

Россия атаковала Полтавскую область: дроны попали в нефтегазовые объекты

Ночью 20 февраля российские войска вновь атаковали нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз в Полтавской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщилпредседатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз. На этот раз в Полтавской области. Использовали ударные дроны. В результате атаки зафиксированы разрушения, на объекте продолжается пожар", - написал Корецкий.

Он отметил, что к ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС Украины.

Удары по объектам Нафтогаза

С начала года враг уже 20 раз атаковал объекты Группы Нафтогаз.

  • 17 января враг нанес очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа.
  • Утром во вторник, 27 января, российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины.

  • Ночью 8 февраля Россия снова нанесла удар по объектам Группы "Нафтогаз" в Полтавской и Сумской областях.

С начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак ‒ больше, чем за предыдущие три года вместе взятые.

