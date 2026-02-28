РФ ночью атаковала газодобывающий объект "Нафтогаза" на Харьковщине: произошла разгерметизация
В ночь на 28 февраля российские войска обстреляли объект газодобывающей инфраструктуры Группы "Нафтогаз" на Харьковщине.
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Повреждения
Как отмечается, вследствие удара существенно повреждено оборудование, произошла разгерметизация.
Продолжается ликвидация последствий
"Коллеги на месте локализовали ситуацию максимально оперативно и профессионально. Сейчас на месте находятся подразделения ГСЧС Украины и наши аварийные бригады", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Компания координирует действия со всеми соответствующими службами.
