РФ ночью атаковала газодобывающий объект "Нафтогаза" на Харьковщине: произошла разгерметизация

В ночь на 28 февраля российские войска обстреляли объект газодобывающей инфраструктуры Группы "Нафтогаз" на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Повреждения

Как отмечается, вследствие удара существенно повреждено оборудование, произошла разгерметизация.

Продолжается ликвидация последствий

"Коллеги на месте локализовали ситуацию максимально оперативно и профессионально. Сейчас на месте находятся подразделения ГСЧС Украины и наши аварийные бригады", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Компания координирует действия со всеми соответствующими службами.

