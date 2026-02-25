РФ два дня атакует объекты "Нафтогаза" на Харьковщине и Черниговщине: есть разрушения, применено около 60 дронов

Россия в течение двух дней продолжает целенаправленно атаковать объекты Группы "Нафтогаз", в результате чего имеются разрушения.

Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, в течение двух дней непрерывно продолжаются удары по объектам хранения газа и производственным мощностям в Харьковской и Черниговской областях.

В общей сложности враг применил около 60 ударных дронов.

Ликвидация последствий

Отмечается, что есть разрушения.

"Как только ситуация с безопасностью позволит, специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и начнут их ликвидацию", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Работы по реагированию и ликвидации последствий будут начаты сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.