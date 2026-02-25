РФ два дні атакує об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Чернігівщині: є руйнування, застосовано близько 60 дронів
Росія протягом двох днів продовжує цілеспрямовано атакувати об’єкти Групи "Нафтогаз", унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомили у "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, упродовж двох днів безупинно тривають удари по об’єктах зберігання газу та виробничих потужностях на Харківщині та Чернігівщині.
Сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів.
Ліквідація наслідків
Зазначається, що є руйнування.
"Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Роботи з реагування та ліквідації наслідків будуть розпочаті одразу після стабілізації безпекової ситуації.
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krot_lub
показати весь коментар25.02.2026 14:25 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар25.02.2026 16:27 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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