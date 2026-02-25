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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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РФ два дні атакує об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Чернігівщині: є руйнування, застосовано близько 60 дронів

РФ атакує об’єкти Нафтогазу

Росія протягом двох днів продовжує цілеспрямовано атакувати об’єкти Групи "Нафтогаз", унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомили у "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, упродовж двох днів безупинно тривають удари по об’єктах зберігання газу та виробничих потужностях на Харківщині та Чернігівщині.

Сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів.

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Ліквідація наслідків

Зазначається, що є руйнування.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

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Роботи з реагування та ліквідації наслідків будуть розпочаті одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Автор: 

Нафтогаз (4456) обстріл (34320) Харківська область (2796) Чернігівська область (1382)
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Що кажете на рахунок порту Новоросійська, не можна чіпати, роздовбати його в хлам.
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25.02.2026 14:25 Відповісти
Виказати паніманіє і ще сильніше влупити по інтєрєсам в Новоросійську.
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25.02.2026 16:27 Відповісти
 
 