РФ другу добу масовано атакує газовидобувні об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині: низку критичних об’єктів зупинено

Другу добу поспіль Росія масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" у Полтавській області із застосуванням дронів.

Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.

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Низку критичних об’єктів зупинено

Як зазначається, через обстріли роботу низки об’єктів критично важливої інфраструктури зупинено. Зафіксовано пошкодження та втрати. Постраждалих немає.

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Ліквідація наслідків

"Фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Триває оцінка пошкоджень", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Також у компанії нагадали, що від рук росіян з початку повномасштабної війни загинули 312 працівників Групи "Нафтогаз".

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