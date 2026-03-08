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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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РФ другу добу масовано атакує газовидобувні об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині: низку критичних об’єктів зупинено

РФ масовано атакує об’єкти Нафтогазу

Другу добу поспіль Росія масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" у Полтавській області із застосуванням дронів.

Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.

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Низку критичних об’єктів зупинено

Як зазначається, через обстріли роботу низки об’єктів критично важливої інфраструктури зупинено. Зафіксовано пошкодження та втрати. Постраждалих немає.

Також читайте: РФ вночі атакувала газовидобувний об’єкт "Нафтогазу" на Харківщині: сталася розгерметизація

Ліквідація наслідків

"Фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Триває оцінка пошкоджень", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Також у компанії нагадали, що від рук росіян з початку повномасштабної війни загинули 312 працівників Групи "Нафтогаз".

Також читайте: РФ два дні атакує об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Чернігівщині: є руйнування, застосовано близько 60 дронів

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Нафтогаз (4459) обстріл (34473) Полтавська область (1401)
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марна праця , мені вже газу не треба , в мене сьогодні сонце гріє хату (великі вікна на південь) і сонячні панелі дають елекрику
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08.03.2026 16:55 Відповісти
дві неділі на перед буде сонячна погода
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08.03.2026 16:57 Відповісти
в зимку ті панельки нічого не видають. хіба що буржуйкою підтопите
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08.03.2026 18:49 Відповісти
На жаль гідної відповіді по рашиській нафтофій інфраструктурі і портах що експортують нафту немає ,зате "найвеличніший" переживає за Близький Схід.
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08.03.2026 17:05 Відповісти
Що заважає зсу послати в дупу ішака і гатити дзеркально по рашці?
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08.03.2026 17:51 Відповісти
Там вже всі зручні та лояльні, це потрібно було робити у 22му коли ішак про7рав підготовку до вторгнення рф, що коштувало півдня країни, а зараз країна і люди виснажені.
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08.03.2026 18:47 Відповісти
 
 