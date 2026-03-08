РФ другу добу масовано атакує газовидобувні об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині: низку критичних об’єктів зупинено
Другу добу поспіль Росія масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" у Полтавській області із застосуванням дронів.
Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.
Низку критичних об’єктів зупинено
Як зазначається, через обстріли роботу низки об’єктів критично важливої інфраструктури зупинено. Зафіксовано пошкодження та втрати. Постраждалих немає.
Ліквідація наслідків
"Фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Триває оцінка пошкоджень", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Також у компанії нагадали, що від рук росіян з початку повномасштабної війни загинули 312 працівників Групи "Нафтогаз".
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