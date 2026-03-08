РФ вторые сутки массированно атакует газодобывающие объекты "Нафтогаза" на Полтавщине: несколько критических объектов остановлены

Второй день подряд Россия массированно атакует объекты газодобычи Группы "Нафтогаз" в Полтавской области с применением дронов.

Об этом сообщили в "Нафтогазе".

Несколько критически важных объектов остановлены

Как отмечается, из-за обстрелов работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена. Зафиксированы повреждения и потери. Пострадавших нет.

Ликвидация последствий

"Специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Продолжается оценка повреждений", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Также в компании напомнили, что от рук россиян с начала полномасштабной войны погибли 312 работников Группы "Нафтогаз".

