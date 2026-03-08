РФ вторые сутки массированно атакует газодобывающие объекты "Нафтогаза" на Полтавщине: несколько критических объектов остановлены
Второй день подряд Россия массированно атакует объекты газодобычи Группы "Нафтогаз" в Полтавской области с применением дронов.
Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.
Несколько критически важных объектов остановлены
Как отмечается, из-за обстрелов работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена. Зафиксированы повреждения и потери. Пострадавших нет.
Ликвидация последствий
"Специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Продолжается оценка повреждений", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Также в компании напомнили, что от рук россиян с начала полномасштабной войны погибли 312 работников Группы "Нафтогаз".
