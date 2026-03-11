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Росіяни атакували дроном управління поліції в Шостці: понад 40 правоохоронців поранені (оновлено)
Вранці 11 березня росіяни вдарили дроном по райуправлінню поліції у Шостці Сумської області. Знищена будівля, понад 40 працівників поранені.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці удар БПЛА по райуправлінню поліції у Шостці. Знищена будівля, більше 22 працівників поранені", - розповів Клименко.
Оновлення
У коментарі "Українській правді" речниця МВС Мар'яна Рева повідомила, що станом на 21:20 кількість потерпілих зросла до понад 40 осіб. Усі потерпілі – поліцейські.
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Сергей Ермолко #555541
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Scander Bek
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David Polcadot
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Alex Rozhenko #597231
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евгений коноваленко #556652
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