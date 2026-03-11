Росіяни атакували дроном управління поліції в Шостці: понад 40 правоохоронців поранені (оновлено)

Вранці 11 березня росіяни вдарили дроном по райуправлінню поліції у Шостці Сумської області. Знищена будівля, понад 40 працівників поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці удар БПЛА по райуправлінню поліції у Шостці. Знищена будівля, більше 22 працівників поранені", - розповів Клименко.

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У коментарі "Українській правді" речниця МВС Мар'яна Рева повідомила, що станом на 21:20 кількість потерпілих зросла до понад 40 осіб. Усі потерпілі – поліцейські.

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