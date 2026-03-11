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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни атакували дроном управління поліції в Шостці: понад 40 правоохоронців поранені (оновлено)

російський дрон зруйнував будівлю райуправління поліції

Вранці 11 березня росіяни вдарили дроном по райуправлінню поліції у Шостці Сумської області. Знищена будівля, понад 40 працівників поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці удар БПЛА по райуправлінню поліції у Шостці. Знищена будівля, більше 22 працівників поранені", - розповів Клименко.

Оновлення

У коментарі "Українській правді" речниця МВС Мар'яна Рева повідомила, що станом на 21:20 кількість потерпілих зросла до понад 40 осіб. Усі потерпілі – поліцейські.

Дивіться також: Росіяни вдарили по авто на Шосткинщині: двоє загиблих і одна поранена. ФОТО

Автор: 

Сумська область (4788) Шостка (103) атака (1650) дрони (8459) Шосткинський район (169)
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Топ коментарі
+30
шкода ненавчених
може потрібно навчатись вже?
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11.03.2026 19:19 Відповісти
+29
Ну не знаю, ненавчені розслабилися за 4 роки , може вже пора навчати?
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11.03.2026 19:21 Відповісти
+29
Хронічна нестача всього на фронті, волонтери виручають, а ці жирні поки в новенький формі машинах , і з доплатами і пільгами длубаються в носі 4 рік!
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11.03.2026 20:01 Відповісти
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Так саме по злочинцям і прилетіло.
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12.03.2026 12:06 Відповісти
а от сиділи б в окопі, то такого точно б не сталося
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12.03.2026 16:31 Відповісти
Скільки ж там їх було? Зараз новітня тема для ухилянтів - влаштуватись в поліцію та бути заброньованим до кінця війни. Ще грошики можна підняти за більш невдалих, яких зловлять на вулиці.
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12.03.2026 17:05 Відповісти
А скільки в Шостці зараз населення, що там лише в одному райвідділку тільки постраждалих 40 поліцейських?
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12.03.2026 17:29 Відповісти
ухилянти
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12.03.2026 23:36 Відповісти
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