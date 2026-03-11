1 779 17
Клименко: Российский дрон уничтожил здание райуправления полиции в Шостке, 22 сотрудника пострадали
Утром 11 марта россияне нанесли удар дроном по райуправлению полиции в Шостке Сумской области. Здание уничтожено, более 22 сотрудников ранены.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром удар БПЛА по райуправлению полиции в Шостке. Здание разрушено, более 22 сотрудников ранены", - рассказал Клименко.
може потрібно навчатись вже?
Єрмак з татаровим, не по цім справам???