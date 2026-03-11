Клименко: Российский дрон уничтожил здание райуправления полиции в Шостке, 22 сотрудника пострадали

Утром 11 марта россияне нанесли удар дроном по райуправлению полиции в Шостке Сумской области. Здание уничтожено, более 22 сотрудников ранены.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром удар БПЛА по райуправлению полиции в Шостке. Здание разрушено, более 22 сотрудников ранены", - рассказал Клименко.

