РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9396 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
1 779 17

Клименко: Российский дрон уничтожил здание райуправления полиции в Шостке, 22 сотрудника пострадали

Российский дрон разрушил здание райуправления полиции

Утром 11 марта россияне нанесли удар дроном по райуправлению полиции в Шостке Сумской области. Здание уничтожено, более 22 сотрудников ранены. 

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром удар БПЛА по райуправлению полиции в Шостке. Здание разрушено, более 22 сотрудников ранены", - рассказал Клименко.

Смотрите также: Россияне ударили по автомобилю в Шосткинском районе: двое погибших и одна раненая. ФОТО

Автор: 

Сумская область (2121) Шостка (54) атака (862) дроны (4916) Шосткинский район (132)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
шкода ненавчених
може потрібно навчатись вже?
показать весь комментарий
11.03.2026 19:19 Ответить
+7
Ну не знаю, ненавчені розслабилися за 4 роки , може вже пора навчати?
показать весь комментарий
11.03.2026 19:21 Ответить
+6
Бажаючих навести дрон на "заброньованих" поліцаїв, схоже, вистачає...
показать весь комментарий
11.03.2026 19:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шкода ненавчених
може потрібно навчатись вже?
показать весь комментарий
11.03.2026 19:19 Ответить
Якби шо ляпнуть.Чому навчать? З фортів збивать шахеди?Рить нори в тиловому місті?Є бойові бригади,а є проста патрулька з дільничними.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:29 Ответить
все просто.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:31 Ответить
Ну не знаю, ненавчені розслабилися за 4 роки , може вже пора навчати?
показать весь комментарий
11.03.2026 19:21 Ответить
Бажаючих навести дрон на "заброньованих" поліцаїв, схоже, вистачає...
показать весь комментарий
11.03.2026 19:21 Ответить
З 2019 року, керівники МВС і НацПолу все ніяк не можуть прийняти стратегічні рішення щодо організації захисту на місцях особового складу НацПолу!!! Невже, на стількох засіданнях отієї Ставки, кеби у них не хватає, щоб рішити це нагальне питання!?!?!?
Єрмак з татаровим, не по цім справам???
показать весь комментарий
11.03.2026 19:22 Ответить
мабудь потрiбне нове управлiння. Це очевидно.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:23 Ответить
мабудь знову заблокують мене, бо з честю i правдою у нас бiда.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:24 Ответить
а з Шосткою працював, але то вже iсторiя. Чудовий завод був.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:27 Ответить
були б в окопах, не не постраждали б
показать весь комментарий
11.03.2026 19:32 Ответить
Лише 22 рила в одному відділу. В моєму пгт другий відділ відкрили, в одне не влізли.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:32 Ответить
ти не панімаєшь, а хто буде захищати тил? на 100 людей 50 поліцейських. Країна мрій імені Зе
показать весь комментарий
11.03.2026 20:04 Ответить
Минулого разу прилетів дрон, але не розірвався... Тепер вже летіло більше, 2 прильоти точно було, ще один збили.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:34 Ответить
У Державному бюджеті України на 2026 рік для Національної поліції передбачено видатки загального фонду у сумі 120,046 млрд грн.Це в той час, коли хлопці ЗСУ просять безпілотники, також енергосистема потребує гроші на відновлення. Чи не краще буде ці гроші віддати на перемогу, або хлопцям енергетикам, або хлопцям МЧС? Хоч буде дійсна користь від тих грошей.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:53 Ответить
Хронічна нестача всього на фронті, волонтери виручають, а ці жирні поки в новенький формі машинах , і з доплатами і пільгами длубаються в носі 4 рік!
показать весь комментарий
11.03.2026 20:01 Ответить
печалька, всім по убд
показать весь комментарий
11.03.2026 20:02 Ответить
А зря смеёшься...ещё и форму 100 получат, как минимум контузии пооформляют...
показать весь комментарий
11.03.2026 21:03 Ответить
 
 