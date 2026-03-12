Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 11 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:46 - БпЛА на півночі Харківщини курсом на Чугуїв.

О 18:53 - БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину (н.п. Марганець).

Оновлена інформація

О 19:51 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Макошиного.

О 20:02 - БпЛА на сході Миколаївщини курсом на Баштанку.

Оновлена інформація

О 20:27 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 20:30 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 21:09 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 21:18 - Пуски КАБ на Харківщину.

О 21:38 - БпЛА на сході Миколаївщини курсом на Снігурівку.

О 21:47 - Пуски КАБ на Донеччину та Запорізьку область.

Оновлена інформація

О 22:00 - БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.

О 22:03 - БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Корюківку.

О 22:11 - БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Петропавлівку.

О 22:11 - Пуски КАБ на Харківщину.

О 22:27 - БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Василівку.

О 22:30 - Пуски КАБ на Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську області.

Оновлена інформація

О 22:51 - Група БпЛА з Чорного моря курсом на Затоку.

Оновлена інформація

О 23:44 - БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.

Оновлена інформація

О 01:41 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Макошиного.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що упродовж дня 11 березня російські війська понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину.

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