Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 11 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:46 - БПЛА на севере Харьковщины курсом на Чугуев.

В 18:53 - БПЛА в Запорожской области курсом на Днепропетровскую область (н.п. Марганец).

Обновленная информация

В 19:51 – Черниговщина: БПЛА в направлении Макошиного.

В 20:02 – БПЛА на востоке Николаевщины курсом на Баштанку.

Обновленная информация

В 20:27 – Угроза применения баллистического вооружения.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в течение дня 11 марта российские войска более 50 раз атаковали Днепропетровскую область.

