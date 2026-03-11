РУС
Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Атака шахидов 11 марта

Вечером 11 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:46 - БПЛА на севере Харьковщины курсом на Чугуев.

В 18:53 - БПЛА в Запорожской области курсом на Днепропетровскую область (н.п. Марганец).

Обновленная информация

В 19:51 – Черниговщина: БПЛА в направлении Макошиного.

В 20:02 – БПЛА на востоке Николаевщины курсом на Баштанку.

Обновленная информация

В 20:27 – Угроза применения баллистического вооружения.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в течение дня 11 марта российские войска более 50 раз атаковали Днепропетровскую область.

Смотрите также: Крылатые ракеты атаковали завод микроэлектроники "Кремний" в Брянске. ВИДЕО

беспилотник (2920) обстрел (15246) атака (862) дроны (4916) Шахед (1743)
Пишуть про 279 постраждалих працівнмків заводу мікроелектроніки "Крємній Ел" у Брянську - 97 вбито, 182 поранено.
Раніше писали про евакуацію 42 важкопоранених у москву.

