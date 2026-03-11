1 050 1
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 11 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:46 - БПЛА на севере Харьковщины курсом на Чугуев.
В 18:53 - БПЛА в Запорожской области курсом на Днепропетровскую область (н.п. Марганец).
Обновленная информация
В 19:51 – Черниговщина: БПЛА в направлении Макошиного.
В 20:02 – БПЛА на востоке Николаевщины курсом на Баштанку.
Обновленная информация
В 20:27 – Угроза применения баллистического вооружения.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что в течение дня 11 марта российские войска более 50 раз атаковали Днепропетровскую область.
Раніше писали про евакуацію 42 важкопоранених у москву.