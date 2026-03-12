Доба на Запоріжжі: ворог завдав 780 ударів, 15 поранених, сотні пошкоджень. ФОТО

Упродовж доби російські війська атакували 42 населені пункти Запорізької області: 29 авіаударів, 449 БПЛА, 297 артударів та 5 обстрілів РСЗВ. Пошкоджено 75 приватних будинків і 12 багатоповерхівок, 15 людей поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удар по Запоріжжю та району

Удень 11 березня російські загарбники вдарили КАБами по Запоріжжю та району.

Станом на ранок 12 березня відомо, що 15 людей дістали поранення внаслідок ворожої атаки.

Також 75 приватних будинків та 12 багатоповерхівок у Шевченківському та Космічному районах обласного центру зазнали пошкоджень.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі РФ атакувала Менську громаду на Черніговщині: загинула 15-річна дівчина. ФОТОрепортаж

Обстріли упродовж доби

Загалом упродовж доби окупанти завдали 780 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області:

Війська РФ здійснили 29 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Кушугуму, Балабиному, Заливному, Широкому, Лісному, Любицькому, Розумівці, Таврійському, Залізничному, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці, Чарівному, Долинці, Самійлівці та Гіркому.

449 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Бабурку, Біленьке, Таврійське, Нижню Хортицю, Юрківку, Розівку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Степове, Малі Щербаки, Цвіткове, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку, Мирне, Преображенку та Гірке.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Мирному, Варварівці та Зеленому.

297 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Варварівці, Чарівному, Зеленому та Прилуках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Чугуїв: є загиблий і поранені