Россия атакует Украину ударными дронами вечером 12 марта, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Вечером четверга, 12 марта, продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских БПЛА

В 18:14 сообщалось о группе БПЛА в направлении Новгород-Северского (Черниговская область).

В 18:39 - БПЛА курсом на Сумы.

Обновленная информация

19:43 - Днепропетровск: БпЛА в направлении Кривого Рога/Софиевки.

В 19:48 - группы БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

