Россия атакует Украину ударными дронами вечером 12 марта, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Вечером четверга, 12 марта, продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 18:14 сообщалось о группе БПЛА в направлении Новгород-Северского (Черниговская область).
В 18:39 - БПЛА курсом на Сумы.
Обновленная информация
19:43 - Днепропетровск: БпЛА в направлении Кривого Рога/Софиевки.
В 19:48 - группы БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
