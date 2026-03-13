Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 12 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Увечері четверга, 12 березня, триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
О 18:14 - Повідомлялося про групу БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського (Чернігівщина).
О 18:39 - БпЛА курсом на Суми.
Оновлена інформація
19:43 - Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кривого Рогу/Софіївки.
О 19:48 - Групи БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Оновлена інформація
О 20:25 - БпЛА курсом на Татарбунари/Сарату.
О 20:28 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 20:32 - Ціль на Дніпро.
О 20:47 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 21:16 - Група БпЛА через північ Сумщини курсом на Чернігівщину.
Оновлена інформація
О 21:57 - Дніпропетровщина: декілька груп БпЛА у напрямку Павлограда.
О 22:11 - Групи БпЛА у напрямку Кривого Рогу.
Оновлена інформація
О 22:36 - Декілька груп БпЛА курсом на Запоріжжя зі сходу.
О 22:56 - БпЛА у напрямку Кам'янського/Дніпра.
Оновлена інформація
О 23:52 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- Харківщина: БпЛА курсом на Харків, Старий Салтів, Печеніги.
- Полтавщина: БпЛА на Заводське, Миргород.
О 01:01 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 01:02 - Ціль через Харківщину.
О 01:05 - Харківщина: БпЛА курсом на Балаклію/Златопіль.
О 01:27 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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