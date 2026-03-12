Россия второй раз за день ударила по Запорожью: тысячи людей остались без света и тепла

В Запорожье в четверг, 12 марта, прогремели повторные взрывы из-за российской атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, вследствие удара повреждена энергетическая инфраструктура, что привело к масштабным перебоям с коммунальными услугами в городе.

Масштабные отключения света и тепла

После российского обстрела без электроснабжения остались 15 958 бытовых потребителей и 38 юридических абонентов.

Кроме того, в городе зафиксированы проблемы с теплоснабжением. Без тепла пока остаются 25 473 абонента.

"Специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением работы сетей. Информация о пострадавших не поступала", — сообщил Иван Федоров.

По словам главы области, энергетики и коммунальные службы уже начали аварийные работы по восстановлению электро- и теплоснабжения.

Раненые полицейские во время предыдущего удара

Перед повторной атакой российские войска также нанесли удар по городу. Вследствие обстрела ранения получили двое патрульных полицейских.

Правоохранителей госпитализировали, их состояние медики оценивают как стабильное. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

